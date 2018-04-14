شاحنة علق مثبت سرعتها على 120كم.. و ” العمليات الأمنية ” تتمكن من إنقاذ قائدها

عادل الحربي(صدى):

تمكن سالكو طريق ” الطائف – الرياض ” فجر اليوم، من النجاة من كارثة كادت أن تقع؛ لولا العناية الإلهية، ثم التعامل السليم والموفق لدوريات القوات الخاصة لأمن الطرق؛ وذلك بعد أن علق مثبت السرعة في شاحنة ” موديل حديث ” ، ولم يستطيع قائدها إيقافها، فأبلغ العمليات الأمنية الموحدة ” 911 ” .

وبالتطرق للتفاصيل، قام قائد الشاحنة، بالاتصال برقم العمليات الأمنية الموحدة؛ ليطلب النجدة ومساعدته في إيقاف شاحنته، التي علق لديها مثبت على سرعة 120 كم/ الساعة؛ وذلك بالقرب من كوبري الخرمة، على طريق ” الطائف – الرياض ” .

وبالقيام بعدة محاولات مع قائدها، تمكن من قطع مسافة تتجاوز 70 كيلومترًا، تمكن قائدها من إعادة الشاحنة، لوضعها الطبيعي وإيقافها بالقرب من مركز العطيف؛ وذلك بعد خلع علبة ” الفيوزات ” الموجودة أسفل مقود الشاحنة، بإيعاز من دوريات أمن الطرق.

يجدر الإشارة إلى أنه تم استدعاء الهلال الأحمر؛ للاطمئنان على صحة قائد الشاحنة، الذي بدا منهارًا، من هول الحادثة التي كادت أن تتسبب بكارثة كبيرة على الطريق، وتسلم قسم المرور الواقعة بحكم الاختصاص.