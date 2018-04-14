3 نصائح مهمة لتخلص الزوجين من الشك

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر الشكّ من أكثر العناصر المدمّرة للزواج والمؤدية إلى الطلاق في بعض الأحيان. إن الشكّ بين الأزواج لا يدعهما يعيشان بسعادةٍ أو بسلام، فكثرة الأفكار السلبية المؤثّرة على صفاء الذهن والتفكير تجعل من البيت الزوجي مكاناً تتملّكه المشاكل والصعوبات.

طريقة تغلّب الزوجين على الشك

تحدّثي عن مخاوفك

قد يؤدي كبت مشاعرك في الواقع إلى تفاقم الشكّ، لذلك لا تترددي في التحدث مع زوجك بكلّ ما تشعرين به أو تفكّرين فيه. كوني صريحةً معه وأخبريه عن سبب شعورك بالشكّ. فمثلاً قد تصارحينه بأنك تنزعجين من فكرة عدم الإجابة على هاتفه خلال اليوم بسرعة كما كان يفعل عادةً، أو أنه يخرج للعشاء مع أصدقائه ولا يدعوكِ لذهاب معه، أو أنه لم يعد يشعر برغبة لممارسة العلاقة الحميمة بشغف كالسابق معك وغيرها من الأمور.

حدّدي الأولويات في العلاقة

يمكن للشكّ أن يتسلّل عندما لا يقوم الزوجين بقضاء الوقت الكافي سوياً. فهذا الأمر يسبّب الكثير من البعد والجفاف العاطفي من هنا تكثر المشاكل بسبب قلّة التواصل وعدم تخصيص الوقت للشريك، لتكون الأوليات مقتصرة على العمل والنشاطات الخارجية مع الأصدقاء. من هنا إحرصي على تحديد بضعة أيام أو ليالي أسبوعيًا، وتخصيصها لقضاء الوقت مع زوجك، طبعاً مع ضرورة إطفاء الهاتف وعدم السماح لأيّ أمر أن يسلب منكما تلك اللحظات المهمّة.

تعزيز الثقة بالنفس

إن الثقة بالنفس تقضي تماماً على الشكّ بين الزوجين، من هنا عليكِ أن تبحثي عن الأمور التي تزيد من سعادتك ومن تقديرك لذاتك ولشكل جسمك. فمثلاً يمكنك أن تختاري إرتداء الملابس الأنيقة والجذّابة خلال النهار وتلك المثيرة لزوجك خلال الليل، كما أنه من الضروري ان تولي اهتماماً لممارسة التمارين الرياضية وعدم السماح لتراكم الدهون في جسمك. ولا تترددي في ممارسة الأنشطة الرياضية التي تحبين ما يساعدك على التخلّص تماماً من الشكّ وتشغيل الدماغ بأفكار إيجابية.