دراسة علمية تكشف عدد مرات غسيل شعرك أسبوعيا

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة الصحة والتجميل جيني شو، إن الخطوة الأهم للعناية بشعرك هي غسله، لكن الإفراط في ذلك قد يكون له آثار سلبية تؤدي إلى فقدان فروة الرأس لنسبة كبيرة من الزيوت والإفرازات الدهنية التي تحمي الشعر من الجفاف، وبالتالي يفتقر للحيوية واللمعان.

وقدمت جيني شو خلال دراسة علمية نصائح تحدثت فيها عن أنواع الشعر والشامبو الأفضل لكل نوع .

الشعر الناعم

اغسلي شعرك يوميا إن كان نوعه ناعما فهذا النوع يفقد شكله بسبب الزيوت التي تتسبب في سد مسامات الشعر، وعليك اختيار شامبو طبيعي لتبتعدي عن الكيماويات.

السميك الخشن والمالس

أما الشعر السميك الخشن فيغسل مرة كل يومين مع تمشيطه بالفرشاة بقوة حتى تصل زيوت الشعر لنهايته، ويتم اختيار الشامبو والبلسم اللذين يحتويان على زبدة الشيا.

لكن عندما يتعلق الأمر بالشعر المجعد والمالس، فيغسل عادة كل ثلاثة أو أربعة أيام ويفضل استخدام الشامبو والبلسم الغني بزيوت جوز الهند.

وإذا كان شعرك سرحاً وهو ما تتمناه الكثير من النساء فعليك غسله يوما بعد يوم ليبقى لامعاً، واستخدمي الشامبو والبلسم الخفيف والغني بمستخلصات ملح البحر وزيت جوز الهند حتى يقلل من مظهره الزيتي.

الزيتي

إن كان شعرك زيتياً، ففي هذه الحالة تتطلب فروة الرأس غسلها كل يوم وعليك اختيار البلسم والشامبو الذي يحتوي على مكونات لطيفة مثل النعناع والكاليتوس وزيت شجرة الشاي.

المصبوغ

في حال الشعر المصبوغ فتنصح الخبيرة شو باختيار شامبو خال من ” البارا فين ” لمنع تلاشي اللون، حيث أن الشعر يستجيب بشكل جيد للكرياتين والبروتينات التي عادة ما تكون في الشعر، إلا أن استخدام الصبغة يقضي عليها.

لذا، باستخدام المنتجات التي تحتوي على أي منها سيساعد على إعادة هيكلة الشعر وينصح بغلسه مرتين في الأسبوع فقط حتى لا يبهت.