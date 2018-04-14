مستشار وزير التجارة عن المنتديات: تسهم في تحفيز الاستثمار

سعيد العجل(صدى):

أكد مستشار وزير التجارة والاستثمار عضو اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات كمال بن احمد سعيد، أن المعارض والمؤتمرات والمنتديات والملتقيات تسهم بشكل كبير في تطوير التجارة وتحفيز الاستثمارات وجلبها إلى المملكة.

وأوضح في تصريح له بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس البرنامج, أن الوزارة عملت مع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بمبدأ الشراكة من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات الصادرة من لجنته الإشرافية، وقدمت الدعم لإنجاز عدد من المبادرات المعتمدة لدى البرنامج ومنها تطوير آليات اصدار السجلات التجارية لنشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات، والمساهمة في الرقابة على المعارض التجارية ومعارض السلع الاستهلاكية التي تقام في المملكة وضبط المخالفات فيها، إضافة إلى تيسير إجراءات الاستثمار الأجنبي فيما يخص تنظيم المعارض والمؤتمرات، ودعم فعاليات الاعمال المختصة برواد الاعمال، ورعاية الكثير من فعاليات الاعمال المختصة بالتجارة والاستثمار، وإسهام الغرف التجارية الصناعة في تبني الكثير من المؤتمرات والمنتديات الجديدة.

وثمن سعيد، الجهد الذي يبذله البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، في سبيل تنمية صناعة الاجتماعات السعودية بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات, تشكلت بقرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 17 رجب 1434هـ ويرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفيها أعضاء يمثلون عدة جهات حكومية (وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المالية), إضافة إلى عضوين يمثلون القطاع الخاص، وهي السلطة الإدارية للبرنامج، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها واختصاصاتها المتمثلة في تطوير صناعة الاجتماعات السعودية وتنظيمها بشكل كامل.