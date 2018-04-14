” سلمان للإغاثة ” يوزع مساعدات إيوائية للأسر السورية اللاجئة في بيروت

بيروت(صدى):

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع مساعدات إيوائية للأسر السورية اللاجئة في مدينة بيروت اللبنانية ، بحضور نائب القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت ماجد ابا العلا.

وشملت المساعدات الإيوائية تقديم الملابس و البطانيات والحقائب الصحية ل 248 عائلة سورية نازحة.

وتأتي تلك المساعدات في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء السوريين جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.