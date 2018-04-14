انتقال صلاح للريال ما بين الحقيقة والشائعات
يبدو أن أمر انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد الموسم المقبل، أصبح من الصعب التأكد منه، أو توقع الأحداث سواء بالسلب أو الإيجاب.
وكشفت مصادر أن ” صلاح ” بعيدا عن حسابات الريال الان، على الرغم من إشادة كريستيانو رونالدو باللاعب ورغبته في انضمامه للقلعة البيضاء.
وأوضحت المصادر، أن أمر رحيل صلاح للريال، قد حسمه المدير الفني لليفربول ” كلوب ” بالفعل عند أكد أن صلاح لن يغادر الريدز.
وكانت الأنباء انتشرت حول تحرك القلعة البيضا لضم نجم ليفربول المصري صاحب الـ 25 عاما الصيف المقبل.
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