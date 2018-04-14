انتقال صلاح للريال ما بين الحقيقة والشائعات

نواف السالم(صدى):

يبدو أن أمر انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد الموسم المقبل، أصبح من الصعب التأكد منه، أو توقع الأحداث سواء بالسلب أو الإيجاب.

وكشفت مصادر أن ” صلاح ” بعيدا عن حسابات الريال الان، على الرغم من إشادة كريستيانو رونالدو باللاعب ورغبته في انضمامه للقلعة البيضاء.

وأوضحت المصادر، أن أمر رحيل صلاح للريال، قد حسمه المدير الفني لليفربول ” كلوب ” بالفعل عند أكد أن صلاح لن يغادر الريدز.

وكانت الأنباء انتشرت حول تحرك القلعة البيضا لضم نجم ليفربول المصري صاحب الـ 25 عاما الصيف المقبل.