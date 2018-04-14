بالفيديو.. مرسيدس مايباخ SUV تنافس رولز رويس كولينان

عادل الحربي(صدى):

من المرتقب كشف الستار عن سيارة اختبارية جديدة كليا لمرسيدس مايباخ في معرض الصين للسيارات 2018 في بكين بحلول نهاية أبريل، وقد أصدرت العلامة الألمانية الفاخرة فيديو تشويقي يقدم لنا أول لمحات عن السيارة الغامضة.

الفيديو القصير من ثلاثين ثانية لم يكشف عن الكثير في الواقع، ولكن يمكن رؤية كونسول أوسط ضخم داخل المقصورة بتصميم طافئ، ما يشير إلى كونها إس يو في، ربما GLS الرائدة التي سمعنا إشاعات عنها مؤخرا.

يبدو أن السيارة الاختبارية ستأتي بأربعة مقاعد فردية ولمسات ألومنيوم على المقود مثل فيجن مرسيدس مايباخ 6 كابريوليه، وزخرفات خشبية على لوحة القيادة وألواح الأبواب، وإضافات ذهبية في مختلف أنحاء الداخلية.

ونرى أيضا جلد أبيض فاخر وشعارات مايباخ وإضاءة عامة تخلق جوا فخما صميما.. وبناء على التقارير السابقة، من المحتمل استلام مرسيدس مايباخ GLS الرائدة لتحديثات في التصميم، مثل شبكة تهوية أمامية مشابهة لفيجن 6 الاختبارية وعجلات جديدة ومقاعد خلفية مهواة بخاصية المساج وربما قاعدة عجلات أطول أيضا.

هل سنرى مولدات طاقة هجينة؟

مرسيدس مايباخ GLS القادمة قد تستمد قوتها من نفس محرك التيربو المزدوج بست سلندرات لمرسيدس AMG GLS 63، مع احتمالية قوية لتوفر مجال مولدات طاقة هجينة مخففة وبالقابس الكهربائي.

بما أن GLS الجديدة كليا ترتكز على منصة MHA لمرسيدس، فمن المتوقع اعتماد نسخة مايباخ على نفس المنصة، ما يعني كونها أخف وأفضل في كفاءة استهلاك الوقود مقارنة بالموديلات السابقة.