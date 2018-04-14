نجمة شهيرة تضع مولودها الأول بعد ساعات من اكتشافها خيانة زوجها

أماني الغامدي(صدى):

وضعت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان طفلتها الأولى من نجم كرة السلة تريستان تومبسون، بعد ساعات من تسريب مقطع فيديو يكشف خيانة زوجها لها مع إمرأتين مجهولتين.

فيما أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن تومبسون رافق زوجته خلال ولادتها، على رغم فيديو ” الخيانة ” الذي أظهره بمواقف حميمية مع سيدة تدعى لاني بلير، في أحد الملاهي الليلية في مدينة نيويورك.

مٌشيره إلى أن الفيديو تم تصويره عندما كانت كلوي حامل في شهرها الثالث، وان السيدات اللاتي ظهرن معه هن عاملات في الملهى.

وقالت المرأة الّتي صوّرت تومبسون في تصريحات إعلامية: ” كنت هناك، وكان على طاولة بجوارنا مع مجموعة من الأصدقاء والفتاة التي كان يقبّلها طوال اللّيل. أمضى ليلته يتحدّث على الهاتف ويرسل الرّسائل النّصّيّة أمّا هي، فكانت تسرق النّظرات على هاتفه. الجميع يعلم من يكون، وهو لم يبالِ لهذا الأمر ” .