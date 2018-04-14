وظائف شاغرة لدى 4 شركات خاصة للنساء
كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن حاجتها لسيدات لشغل عددٍ من الوظائف الشاغرة، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص.
والشركات هي: ” شركة أسواق عبدالله العثيم- مدارس تطلعات الأهلية- شركة محمد هلال (هند العود، أنفاسك دخون، خلطات)- شركة هني مون “.
يجدر الإشارة إلى أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس.
وجاءت المسميات كالتالي:
– محاسب مبيعات.
– بائعة.
– مساعدة كاشيرة.
– مصففة أرفف.
– منسقة نظافة.
– معلمة رياض أطفال.
– معلمة لغة إنجليزية.
– كاشير.
– مصممة أزياء.
– بائعة مجوهرات.
– منسقة شوكولاتة.
– مصممة جرافيك.
– مشرفة حسابات التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن يتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض- طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 إبريل 2018م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.
وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106- 107).
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