وظائف شاغرة لدى 4 شركات خاصة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن حاجتها لسيدات لشغل عددٍ من الوظائف الشاغرة، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص.

والشركات هي: ” شركة أسواق عبدالله العثيم- مدارس تطلعات الأهلية- شركة محمد هلال (هند العود، أنفاسك دخون، خلطات)- شركة هني مون “.

يجدر الإشارة إلى أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس.

وجاءت المسميات كالتالي:

– محاسب مبيعات.

– بائعة.

– مساعدة كاشيرة.

– مصففة أرفف.

– منسقة نظافة.

– معلمة رياض أطفال.

– معلمة لغة إنجليزية.

– كاشير.

– مصممة أزياء.

– بائعة مجوهرات.

– منسقة شوكولاتة.

– مصممة جرافيك.

– مشرفة حسابات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض- طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 إبريل 2018م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106- 107).