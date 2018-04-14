وظائف إدارية شاغرة بمستشفى المعالي في حفر الباطن

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى ” المعالي ” بحفر الباطن، عن حاجته لشغل عدة وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات، وذلك وفقًا للشروط والمسميات الوظيفية التالية:

– مدير موارد بشرية: جامعي، خبرة لا تقل عن سنتين.

– موظف شؤون موظفين: جامعي تخصص موارد بشرية، خبرة لا تقل عن سنتين.

– مسؤول تسويق: جامعي تخصص تسويق، خبرة لا تقل عن سنتين.

– موظفو وموظفات خدمة عملاء: جامعي/ـة، خبرة لا تقل عن سنتين.

وبيَن المستشفى، أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين والراغبات في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

فيما أتاح المستشفى إمكانية الاستفسار على تلك الوظائف، عن طريق الاتصال على الهاتف: (0137200025)- تحويلة (559).