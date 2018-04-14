ريال مدريد يقرر إعادة شراء ” ماسكاريل “

ماجد محمد(صدى):

قرر نادي ريال مدريد الإسباني تفعيل شرط إعادة شراء عمر ماسكاريل لاعب وسط نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك مقابل أربعة ملايين يورو خلال الصيف المقبل.

وتعلم إدارة ريال مدريد أن قيمة ” ماسكاريل ” الآن أعلى بكثير من 4 ملايين يورو، ولكنها من المتوقع أن تقوم بشرائه لبيعه بسعر أكبر.

وفي نفس الجانب، يتطلع نادي بايرن ميوينخ الألماني إلى التوقيع مع عمر ماسكاريل، خاصة أن المدرب الجديد لبايرن ميوينخ نيكو كوفاتش، هو مدربه الحالي ويعرف حدود قدراته بشكل كامل.