بالفيديو.. حليمة بولند تستعد لتصوير عمل عن قيادة المرأة السعودية
شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يرصد استعداداتها للمشاركة في عمل يخص قيادة المرأة السعودية مع عدد من القنوات الفضائية .
وقالت حليمة في الفيديو ” أنا حالياً في السعودية ، معروض عليٍ عمل سعودي عن قيادة المرأة السعودية ، إن أنا أمثل الدور أنتم موافقين ولا لاء يافانزاتي شو رايكم ” .
وتابعت حليمة ، ” يقولون عمل راح يكسر الدنيا خصوصاً راح يتم تطبيق القرار 24 يونيو المقبل .. أنتم موافقين ولا لاء فنزاتي أوافق أعمل العمل ولا لأ ” .
وأضافت وهي تضحك ، وكمان أطلع وأنا بفحط أكون أول مرأة تفحط ربنا يستر .
وأكدت في نهاية حديثها ” أتشرف إني أجسد دور المرأة السعودية خاصة بهذا القرار المشرف الخاص بقيادة المرأة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45680 ] نشر منذ 1 ساعة
الحليم ساكت وحيران ياحليمه ,,
,, هذا دورك واشباهك ,, والعقال ساكتين كاظمين الغيض حيارى ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8435 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اللي تبونه يسرحون ويمرحون مثلكم☺
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4277 ] نشر منذ 1 ساعة
لا طبعاً مانبغا نكون زي هالحشره او زي غيرها … ابداً موو كذا الموضوع … احنا نبغا نشبل نفسنا وبس 😕 مافي اي توجهات تانيه
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3266 ] نشر منذ 1 ساعة
لا لا لا تفحطين انت فحطي لين الكفرات سارت ممسوحه بتفحطين بايه ياحليمه
معلمة[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 5 دقائق
احنا مانتشرف إنك تمثلين المرأة السعودية
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16575 ] نشر منذ 5 دقائق
إنتي مالك شغل وبس