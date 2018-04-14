بالفيديو.. حليمة بولند تستعد لتصوير عمل عن قيادة المرأة السعودية

خالد الظفيري(صدى):

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يرصد استعداداتها للمشاركة في عمل يخص قيادة المرأة السعودية مع عدد من القنوات الفضائية .

وقالت حليمة في الفيديو ” أنا حالياً في السعودية ، معروض عليٍ عمل سعودي عن قيادة المرأة السعودية ، إن أنا أمثل الدور أنتم موافقين ولا لاء يافانزاتي شو رايكم ” .

وتابعت حليمة ، ” يقولون عمل راح يكسر الدنيا خصوصاً راح يتم تطبيق القرار 24 يونيو المقبل .. أنتم موافقين ولا لاء فنزاتي أوافق أعمل العمل ولا لأ ” .

وأضافت وهي تضحك ، وكمان أطلع وأنا بفحط أكون أول مرأة تفحط ربنا يستر .

وأكدت في نهاية حديثها ” أتشرف إني أجسد دور المرأة السعودية خاصة بهذا القرار المشرف الخاص بقيادة المرأة ” .