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بالفيديو.. حليمة بولند تستعد لتصوير عمل عن قيادة المرأة السعودية

بالفيديو.. حليمة بولند تستعد لتصوير عمل عن قيادة المرأة السعودية
خالد الظفيري(صدى):

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يرصد استعداداتها للمشاركة في عمل يخص قيادة المرأة السعودية مع عدد من القنوات الفضائية .

وقالت حليمة في الفيديو ” أنا حالياً في السعودية ، معروض عليٍ عمل سعودي عن قيادة المرأة السعودية ، إن أنا أمثل الدور أنتم موافقين ولا لاء يافانزاتي شو رايكم ” .

وتابعت حليمة ، ” يقولون عمل راح يكسر الدنيا خصوصاً راح يتم تطبيق القرار 24 يونيو المقبل .. أنتم موافقين ولا لاء فنزاتي أوافق أعمل العمل ولا لأ ” .

وأضافت وهي تضحك ، وكمان أطلع وأنا بفحط أكون أول مرأة تفحط ربنا يستر .

وأكدت في نهاية حديثها ” أتشرف إني أجسد دور المرأة السعودية خاصة بهذا القرار المشرف الخاص بقيادة المرأة ” .

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45680 ] نشر منذ 1 ساعة

الحليم ساكت وحيران ياحليمه ,,

,, هذا دورك واشباهك ,, والعقال ساكتين كاظمين الغيض حيارى ,,

[ عدد التعليقات: 8435 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا اللي تبونه يسرحون ويمرحون مثلكم☺

[ عدد التعليقات: 4277 ] نشر منذ 1 ساعة

لا طبعاً مانبغا نكون زي هالحشره او زي غيرها … ابداً موو كذا الموضوع … احنا نبغا نشبل نفسنا وبس 😕 مافي اي توجهات تانيه

[ عدد التعليقات: 3266 ] نشر منذ 1 ساعة

لا لا لا تفحطين انت فحطي لين الكفرات سارت ممسوحه بتفحطين بايه ياحليمه

[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 5 دقائق

احنا مانتشرف إنك تمثلين المرأة السعودية

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