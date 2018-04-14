بالفيديو.. أمين الأمم المتحدة: ” يجب نزع سلاح الحوثي.. ونفهم قلق المملكة “

فهمي محمد(صدى):

أكد انطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، على أنه يجب إيجاد حل سياسي في اليمن، يشمل نزع السلاح من القوى غير القانونية أي ” الحوثيين ” ، مشيرًا إلى ضرورة أن يشمل الحل ضمان أمن المملكة أيضًا.

جاء ذلك خلال مقابلة أمين الأمم المتحدة مع قناة ” العربية ” ، والتي قال خلالها: ” أفهم القلق الأمني لدى السعودية ويجب أن نجد حلًا سياسيًا في اليمن على أن يضمن المخاوف الأمنية للمملكة، وألا يكون هناك تدخل خارجي في مستقبل اليمن ” .

وتابع ” جوتيريس ” : ” يجب أن يشمل الحل نزع سلاح القوى غير القانونية ولا سيما أسلحة الحوثيين الثقيلة، أي تزويد للأسلحة في الوقت الراهن، وهو سلوك غير قانوني بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، وفي الوقت نفسه أي صاروخ يطلق ضد المملكة يعرض المدنيين للخطر ” .

جدير بالذكر، أن بعثة المملكة في الأمم المتحدة، كانت قد أدانت استمرار قصف ميليشيات الحوثي الإرهابية، للمناطق المدنية بالصواريخ الباليستية،

مطالبة في رسالتها إلى مجلس الأمن، بتحميل إيران مسؤولية إطلاق هذه الصواريخ، نظرًا لقيامها بتزويد مليشيا الحوثي بالتقنيات والمعدات العسكرية.