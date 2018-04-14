بالفيديو.. طرح ” نيسان تيرا 2019 ” رسميا بالأسواق

طوكيو(صدى):

نيسان دائماً ما كانت تُعرف بأنها قادرة على صنع SUV تجذب المستهلكين، وقد استخدمت خبرتها الطويلة في تيرا 20119 الجديدة كلياً.

تم الكشف عنها منذ بضعة أشهر، إلا أنها الآن طرحت في الأسواق، تحديداً بالصين، مع تخطيط الشركة إطلاقها قريباً في دول آسيوية مختارة لا نعلم إذا ما كان الخليج بينها أم لا لكن تم نفي وصولها إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

نيسان تيرا قد تم بناؤها على هيكلة الإطار فوق الشاصيه، وهي بمثابة نسخة SUV من نافارا حيث تستند عليها، ما يعني أنها تحظى بكل المميزات التي تجعل البيك أب آلة قادرة على المرور بأي تضاريس، وذلك يتضمن نظام التعليق الخلفي خماسي الوصلات ومحور عجلات خلفي عالي الصلابة، نظام دفع رباعي بأقفال تفاضلية، مساعد تسلق للتلال، التحكم بالصعود فوق التلال، وغيره، بالإضافة إلى أن السيارة هي الأفضل في فئتها بارتفاع عن الأرض 225 ملليمتر.

تستمد الـ SUV طاقتها من محرك البترول نفسه 2.5 لتر المستخدم في نافارا والذي يولد قوة 181 حصان و251 نيوتن.متر من عزم الدوران، إلا أنه مجهول نوع الجير وعدد السرعات، مع العلم أن البيك أب يمكن الحصول عليها بجير أوتوماتيكي أو يدوي.

في داخليتها، تتسع تيرا لـ 5 أفراد وتتميز بنظام معلومات وترفيه محدث يمكن إيصاله بالهاتف الذكي، كما أن السيارة لديها مواد عازلة للصوت للراحة في تجربة القيادة وسعة تخزينية للأمتعة هي الأفضل بين المنافسين حسب نيسان.

لم يتم إصدار المواصفات سوى باللغة الصينية حالياً لذا لا يمكننا معرفة سوى تفاصيل محدودة، إلا أننا لاحظنا بأن نيسان تيرا 2019 ستتاح بجنوط عجلات 18 إنش و6 ألوان للخارجية.



