وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ ” جنرال إلكتريك ” بعدد من المدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك ” General Electric ” ، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للمواطنين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمشاريع الشركة في المملكة، وبعددٍ من الشركات المتعاقدة معها، في كل من ” الرياض، والدمام، والقصيم، والظهران ” ؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– قائد تجاري.

– أخصائي تصنيع.

– أخصائي مبيعات ” المدير ” .

– أخصائي دعم العمليات.

– أخصائي تطبيقات المبيعات.

– أخصائي تربية سريرية.

– أخصائي خدمات موقع.

– مهندس خدمات حقل.

– موظف موارد بشرية.

– مستشار قانوني أول.

– مهندس صناعي ” عدد وظيفتين ” .

وذكرت الشركة أنّ التقديم، مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أبريل 2018م، وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة، عبر الرابط التالي:هنا