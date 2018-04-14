بدء العد التنازلي لقيادة المرأة للسيارة

نايف السالم(صدى):

بدأ العد التنازلي لدخول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة حيز التنفيذ، حيث من المقرر أن يبدأ السماح بالقيادة في 10 شوال 1439 القادم يونيو 2018 أي بعد 72 يوماً، وذلك بحسب الأمر الملكي الصادر العام الماضي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر في شهر سبتمبر من العام الماضي أمر ملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة حيث نص القرار على “ اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء على أن يبدأ التنفيذ في 10 شوال 1439هـ وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة ” .

كما أمر الملك بتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات: “ الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية ” لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

وأكد الأمر السامٍ أن أعضاء هيئة كبار العلماء لا يرون مانعاً من السماح للمرأة بقيادة السيارة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية حيث أن الأمر جاء إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من حيث الأصل الإباحة.