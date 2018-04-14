بدء العد التنازلي لقيادة المرأة للسيارة
بدأ العد التنازلي لدخول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة حيز التنفيذ، حيث من المقرر أن يبدأ السماح بالقيادة في 10 شوال 1439 القادم يونيو 2018 أي بعد 72 يوماً، وذلك بحسب الأمر الملكي الصادر العام الماضي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر في شهر سبتمبر من العام الماضي أمر ملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة حيث نص القرار على “ اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء على أن يبدأ التنفيذ في 10 شوال 1439هـ وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة ” .
كما أمر الملك بتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات: “ الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية ” لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.
وأكد الأمر السامٍ أن أعضاء هيئة كبار العلماء لا يرون مانعاً من السماح للمرأة بقيادة السيارة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية حيث أن الأمر جاء إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من حيث الأصل الإباحة.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4277 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ييسر كل عسير ☺️🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45680 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعين ,,
استغفرالله99[ عدد التعليقات: 820 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر ويبعدنا من شر حوادثكم
مها[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
الف مبروك
بداية سحب الفلوس ( حوادث ، بنزين ، اقصاد سيارة ، مخالفات مرورية ، تصليح اعطال سيارة )
وبداية ( وفيات النساء جراء الحوادث المرورية ، الاعاقات )
مصيرهم مصير الدول المجاورة فرحة في البداية وبعدها يرجعون لسواقين
عوض القحطاني[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الميدان ياحميدان
alfahd42[ عدد التعليقات: 16392 ] نشر منذ 40 دقيقة
اللي بتدعمني مانيب مسامحها ابد تنق الفلوس على داير مليم
alfahd42[ عدد التعليقات: 16392 ] نشر منذ 39 دقيقة
بشتري ددسن ومقربعه عشان اذا دعمت تدفع وحطه في جيبي بدون تصليح
alfahd42[ عدد التعليقات: 16392 ] نشر منذ 39 دقيقة
ولا ونيت كبير وخلها تدعم لين تشبع
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2330 ] نشر منذ 34 دقيقة
فرحانيين ومستعجلين على القيادة للسيارات
وما يعلمن انها شر لهن لاخير فيه وستثبت الايام ذلك.
الشي الثاني تعود الامور الى كل رجل في بيته فهو المسؤول
عن اهل بيته ويتحمل تبعات قراره في الدنيا والاخرة .
(كلكم راع وكل مسؤول عن رعيتة).
alfahd42[ عدد التعليقات: 16392 ] نشر منذ 33 دقيقة
تعود الامور الى كل رجل في بيته فهو المسؤول
عن اهل بيته ويتحمل تبعات قراره في الدنيا والاخرة .
(كلكم راع وكل مسؤول عن رعيتة).
alfahd42[ عدد التعليقات: 16392 ] نشر منذ 32 دقيقة
اللهم احفظ نساء المسلمين واهلك من اراد خروجهن والشر لهن
الروقي[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 28 دقيقة
بيعوا اللكازس والسيارات الفاخره بكره تجعطها حرمه لك بددسن والا بشاص وقيمه رفرف موترك ب 4000 ريال وتكلفه غاليه ويروح مسمكر واقشر …. وتوقع ان اللي بيسوقن قليل المتحررين اول الجاعلين محارمهم يسوقن …
alfahd42[ عدد التعليقات: 16392 ] نشر منذ 21 دقيقة
اقل من واحد في الميه اللي بيسوقن وتشوفون
alfahd42[ عدد التعليقات: 16392 ] نشر منذ 21 دقيقة
ونصهن متجنسات
alfahd42[ عدد التعليقات: 16392 ] نشر منذ 20 دقيقة
او انسانه محتاجه للضروره وهذه اللي اضطرت الدوله تسمح من اجلها
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16575 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يعطينا خير الأيام الجايه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16392 ] نشر منذ 16 دقيقة
آمين
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2241 ] نشر منذ 8 دقائق
فصلوا دعامات امامية طول ذراع ونص ..وبرضوا من الخلف..
عشان اللي تصدم تعور سيارتهاوبرضها تقوم بدفع الخطا..ع الاخرين .