تشكيل لجنة لوضع آلية تنفيذ تعديلات ضريبة الدخل على الشركات النفطية الأجنبية

عادل الحربي(صدى):

شكلت وزارة المالية لجنة حكومية بمشاركة ممثلين من وزارة الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وشركة أرامكو والعديد من الجهات الأخرى، وذلك لوضع آلية لتنفيذ تعديلات ضريبة الدخل على الشركات النفطية الأجنبية.

ومن أهم مهام اللجنة، مراعاة الإجراءات والمعادلات والأسس والحسابات في تحديد الأوعية الضريبية في نشاط أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي غير المصاحب وإنتاجه، وكذلك نشاط أعمال تجميع وتنقية ومعالجة وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائلهما ومكثفات الغاز.

وفي نفس الجانب، تضمنت التعديلات أن يكون الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو دخله الخاضع للضريبة محسومًا من المصاريف الجائزة بمقتضى النظام، ولا يشمل ذلك الوعاء الضريبي المتعلق بمجال استثمار الغاز الطبيعي لهذا الشخص.