مرتضى منصور يتمسك بتدخله في تشكيلة أي مدرب
تمسك رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، بتدخله في تشكيلة أي مدرب يقود الفريق في الفترة المقبلة؛ حيث قرر إقالة المدرب الحالي إيهاب جلال، والبحث عن مدرب جديد آخر.
وصرح ” مرتضى منصور ” قائلًا: ” سوف أتدخل في تشكيلة أي مدرب قادم للزمالك ” ، مبررًا ذلك أن الفريق كان يكسب عندما يتدخل في التشكيلة.
ويذكر أن الزمالك المصري خسر الخميس الماضي، أمام نادي الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في لقاءاته بالدوري المصري الممتاز.
رند[ عدد التعليقات: 8794 ] نشر منذ 49 دقيقة
دامك بتتدخل في التشكيلة أجل المدرب ملهوش لزمة😂😜
عموماً أشكرك ع صراحتك و بيض الله وجهك ، غيرك يتدخل من “خلف الكواليس”