مرتضى منصور يتمسك بتدخله في تشكيلة أي مدرب

ماجد محمد(صدى):

تمسك رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، بتدخله في تشكيلة أي مدرب يقود الفريق في الفترة المقبلة؛ حيث قرر إقالة المدرب الحالي إيهاب جلال، والبحث عن مدرب جديد آخر.

وصرح ” مرتضى منصور ” قائلًا: ” سوف أتدخل في تشكيلة أي مدرب قادم للزمالك ” ، مبررًا ذلك أن الفريق كان يكسب عندما يتدخل في التشكيلة.

ويذكر أن الزمالك المصري خسر الخميس الماضي، أمام نادي الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في لقاءاته بالدوري المصري الممتاز.