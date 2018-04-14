المجموعة الـ12 من ضيوف خادم الحرمين للعمرة يشيدون بخدمات ” الشؤون الإسلامية “

سعيد العجل(صدى):

بدأ ضيوف المجموعة الثانية عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي نفذته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، اليوم، في مغادرة مكة المكرمة عائدين إلى أوطانهم، بعد أن أدوا مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي والمعالم التاريخية في المدينتين المقدستين في إطار منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها اللجان العاملة في البرنامج ؛ حيث غادر 65 معتمراً من المستضافين من دول هنقاريا وإيطاليا والمملكة المتحده والنرويج والنمسا .

وكان في وداع الضيوف لدى مغادرتهم مقر إقامتهم في مكة المكرمة مساعد الأمين العام للبرنامج الأستاذ يوسف بن إبراهيم الحميد ورئيس اللجان العاملة في البرنامج الأستاذ منصور بن عبدالله الهدباء، وعدد من المسؤولين والقائمين على البرنامج.

ومن المقرر أن تكتمل مغادرة بقية ضيوف خادم الحرمين الشريفين المملكة إلى بلادهم غداً الأحد، بحسب جدول الرحلات المعد لسفرهم.

ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على تمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، منوهين بذات الوقت بمنظومة الخدمات المتكاملة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي كان لها أكبر الأثر في إتمامهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما أعربوا عن سرورهم بما وجدوه منذ وصولهم للمدينة المنورة من كرم ضيافة وحسن أستقبال، وخدمات نوعية، ومشروعات عملاقة بالحرمين الشريفين، مبدين شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفي مقدمتهم معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على البرنامج، وجميع من أسهم في ترتيب برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، مشيدين بما بذلوه من جهود كبيرة، وما قدموه من خدمات وتسهيلات لهم.

