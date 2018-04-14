استمرارا لدعمها للإهابين.. قطر تحتفي بزواج أخطر إرهابي ” الدوحة “
احتفل الإعلام القطري، بزفاف نجل أخطر عنصر إرهابي، عبد الرحمن بن عمير الجبر النعيمي، والذي يحظى بالحماية القطرية، رغم إدراج ” الدوحة ” له على ما أسمتها قائمة العناصر الإرهابية، وملاحقته دوليًا.
كما أعربت الصحف القطرية الرسمية، عن مباركتها لزواج ابن ” النعيمي ” في الدوحة؛ مما يدل بالدليل القاطع على أن قطر تدعم الإرهاب والإرهابيين.
وأٌدرج عبد الرحمن بن عمير الجبر النعيمي، على قائمة الإرهاب، التي أعلن عنها النظام، في مارس الماضي، وصنفت نحو اسم 19 فردًا من بينهم 11 مواطنًا قطريًا، بالإرهابيين والملاحقين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45680 ] نشر منذ 35 دقيقة
هذا من رداة نصيبهم .. الله يصيبهم ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 16392 ] نشر منذ 31 دقيقة
يارب سترك وعفوك وترد الضايعين لعقولهم ولربعهم في الخليج بدال من ركضهم للفرس
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2330 ] نشر منذ 31 دقيقة
شاهت الوجيه 👹👹
alfahd42[ عدد التعليقات: 16392 ] نشر منذ 24 دقيقة
هههههه