استمرارا لدعمها للإهابين.. قطر تحتفي بزواج أخطر إرهابي ” الدوحة “

طلال الضوي(صدى):

احتفل الإعلام القطري، بزفاف نجل أخطر عنصر إرهابي، عبد الرحمن بن عمير الجبر النعيمي، والذي يحظى بالحماية القطرية، رغم إدراج ” الدوحة ” له على ما أسمتها قائمة العناصر الإرهابية، وملاحقته دوليًا.

كما أعربت الصحف القطرية الرسمية، عن مباركتها لزواج ابن ” النعيمي ” في الدوحة؛ مما يدل بالدليل القاطع على أن قطر تدعم الإرهاب والإرهابيين.

وأٌدرج عبد الرحمن بن عمير الجبر النعيمي، على قائمة الإرهاب، التي أعلن عنها النظام، في مارس الماضي، وصنفت نحو اسم 19 فردًا من بينهم 11 مواطنًا قطريًا، بالإرهابيين والملاحقين.