أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات كلية الغد.. غدًا

محمود البلوي(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حفل تخريج طلاب وطالبات كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية صباح بعد غداً الإثنين وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري.

وأوضح عميد كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بتبوك الدكتور مخلد بن حامد المطيري أن كلية الغد تتشرف بقدوم ورعاية أمير منطقة تبوك حفظه الله كعادته حفل تخريج دفعه جديده من طلاب وطالبات الكلية وعددهم 165 طالباً وطالبه في تخصصات طب الطوارئ والتمريض والأشعه والمختبرات الطبية بعد أن حققوا بفضل من الله أسمى غايات هذا الوطن ليكونوا لبنة في رؤيا الوطن 2030 والتي تؤسس لمستقبل مجيد يرعاه باقتدار خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله. وما هذه الكوكبة من الخريجين والخريجات إلاّ واحدة مما تقدمه كليات الغد الدولية في مختلف المناطق. وإننا لنعجز عن وصف شعورنا ومنسوبي الكليه من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات باحتفائهم بهذه المكرمة من لدن أمير منطقة تبوك وتشريفهم في يوم التتويج واهتمام سموه المتواصل بمنجزات الكلية فله منّا كل الدعاء بأن يحفظه الله ويسدد خطاه فليست بغريبة على سموه رعاه الله.