الفيفا يعلق على اعتزال ” القحطاني “

نواف السالم(صدى):

علق اتحاد الكرة الدولي” فيفا ” ، اليوم السبت، على نبأ اعتزال نجم الهلال، ياسر القحطاني .

ونشر الفيفا عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” فيديو اعتزال اللاعب، معلقًا : ” ياسر القحطاني واحد من أبرز نجوم المنتخب السعودي ونادي الهلال أعلن اليوم إعتزاله. تمنياتنا لك بكل النجاح والتوفيق في خطوتك المقبلة وشكراً على كل ما قدمته لكرة القدم “.

يجدر الإشارة إلى أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أعلن تكفله بحفل اعتزال نجم الهلال.

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