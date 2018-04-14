بالصور.. ” رؤية وطن 2030 ” شعار مهرجان قرية التربية الخاصة

حسين العلي(صدى):

شارك مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة في جناحه الخاص (بمهرجان قرية التربية الخاصة)، وذلك تحت شعار (رؤية وطن ٢٠٣٠) لمدة يومين خلال الفترة ٢٦ – ٢٧ /٠٧ / ١٤٣٩هـ والمقام بمجمع الياسمين مول.

وشارك المركز للتعريف بدوره في تقديم الدعم و الخدمات المختصة بالأطفال من ذوي الاعاقة من خلال توفير البيئة المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، مما يسهل على الوالدين الاطمئنان على تأهيل وتعليم طفلهم من ذوي الإعاقة بصورة حديثه ومتطورة .

الجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالله يعتني بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدم لهم الرعاية المتكاملة المجانية من سن الميلاد وحتى سن الثانية عشر، ويقدم المركز الخدمات التعليمية والطبية والتأهيلية للأطفال، من خلال عدة أقسام ومنها: (العيادات الطبيه والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج عيوب النطق وعيادة الأسنان والخدمة الاجتماعية وورشة الجبائر المساعدة، وايضاً يحتوي على عدد ١٠ فصول تعليمية لمراحل الطفولة المبكرة والتمهيدي والابتدائي).

وتوجه مدير المركز ” د.زهيرميمني ” بالشكر والتقدير لسعادة المدير العام للتعليم بجدة ” أ. عبدالله بن أحمد الثقفي ” على دعوتهم لمشاركة المركز في”مهرجان قرية التربية الخاصة بدورتها الخامسة لتوعية المجتمع بدورهم وخدماتهم المقدمة لرعاية اللاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

