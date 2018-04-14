الأهلي يفشل في حل أزمة السومة.. واللاعب يطالب بالرحيل مجددا

نواف السالم(صدى):

يبدو أن محاولات تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وإدارة الأهلي لاحتواء أزمة المهاجم السوري عمر السومة فشلت.

وزاد ” السومة ” الأزمة اشتعالًا عقب تغيبه عن مران الأهلي قبل مباراة أحد الأخيرة في دوري المحترفين؛ حيث عاقبه المدرب الأوكراني ريبروف بالاستبعاد.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر، اليوم السبت، عن إصرار ” السومة ” على الرحيل؛ حيث سلم إدارة ناديه خطاباً، يتضمن رغبته في الرحيل، سواء بالإعارة أو البيع.

ويحاول زملاء السومة إقناعه بالبقاء، خاصة أن تعاقده ينتهي 2020، وحتى الأن لم يتم الكشف بشكل رسمي عن رغبة اللاعب بالرحيل.