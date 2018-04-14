الأهلي يفشل في حل أزمة السومة.. واللاعب يطالب بالرحيل مجددا
يبدو أن محاولات تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وإدارة الأهلي لاحتواء أزمة المهاجم السوري عمر السومة فشلت.
وزاد ” السومة ” الأزمة اشتعالًا عقب تغيبه عن مران الأهلي قبل مباراة أحد الأخيرة في دوري المحترفين؛ حيث عاقبه المدرب الأوكراني ريبروف بالاستبعاد.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر، اليوم السبت، عن إصرار ” السومة ” على الرحيل؛ حيث سلم إدارة ناديه خطاباً، يتضمن رغبته في الرحيل، سواء بالإعارة أو البيع.
ويحاول زملاء السومة إقناعه بالبقاء، خاصة أن تعاقده ينتهي 2020، وحتى الأن لم يتم الكشف بشكل رسمي عن رغبة اللاعب بالرحيل.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1314 ] نشر منذ 2 ساعتين
ارحل ياسومة عند ابن عمك عمر خربين لتشكلو ثنائي خطير في الهلال
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههه مافي اي لاعب لعب في الهلال خرج منه زعلان
ولكن في بعض الاندية العكس يرفعون له وفي الاخير يقول لهم من زينكم
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1314 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصله السومة بعد عودته من الاصابة لم يكن بمستوه المعهود وشكرا لكل ماقدمه للراقي بيعه عقده لاي نادي وانا اتوقع ان الهلال هو النادي الذي يرغب بالسومة ليكون مع الخربين ليشكلو قوة ضاربة للهجوم الهلالي
أبوفهد[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 23 دقيقة
أحسن له و للنادي لان واضح ان المشاكل كثرت بينهم