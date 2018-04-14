ميسون أبو بكر ممثلاً لمنظمة ” سلام بلا حدود ” بالمملكة

تركية البدر(صدى):

اعتمدت منظمة سلام بلا حدود التابعة للأمم المتحدة الأديبة والإعلامية، الكاتبة ميسون أبوبكر ممثلاً لها في المملكة العربية السعودية.

وكانت ميسون أبوبكر تبنت خلال مسيرتها العملية والمهنية الكثير من القضايا الإنسانية والاجتماعية والثقافية في مقالاتها وحواراتها التلفزيونية التي سجلتها في عواصم ومدن عالمية، وشاركت مع منظمات إنسانية عدة وفِي مؤتمرات دولية، واعتبرتها عميدة كلية اللغات في جامعة الملايا بماليزيا الدكتورة ستيفاني عام ٢٠١٦ من دعاة العدالة الاجتماعية في العالم.

وسبق لميسون المشاركة في نشاطات متعددة مع منظمة اليونيسف بلبنان عام ٢٠٠٩، وكذلك في المؤتمرات التي نظمتها مؤسسة عبدالعزيز البابطين في عدد من العواصم عن حوار الأديان والثقافات، وحصلت على خطابات شكر وتكريم نظير جهودها من أصحاب القرار .

يذكر أن منظمة سلام بلا حدود العالمية، التي تتخذ من باريس مقراً لها، تتمتع بالعضوية رقم ١٨٧٥١ في الأمم المتحدة.