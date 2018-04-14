مستشفى اليمامة ينفذ فعاليات توعوية تحت شعار ” الصحة للجميع “

سعيد العجل(صدى):

نظم مستشفى اليمامة بالرياض ممثلا في إدارة العلاقات العامة والاعلام والتوعية الصحية فعاليات بمناسبة يوم الصحة العالمي تحت شعار ” الصحة للجميع ” في مبنى العيادات الخارجية.

افتتح الفعالية مدير المستشفى الدكتور سعيد الزهراني وشارك فيها عدة اقسام، وتنوعت المشاركات بعدة اركان معنية بهذا اليوم فقدم قسم التوعية الصحية محتوى هادف يعني صحة الام الحامل والأمراض التي تتعرض لها اثناء الحمل وكذلك رعاية الطفل السليم والرضاعه الطبيعية وتم تسليط الضوء على مرض الجرب واسبابه والوقاية منه كما شارك قيم التغذية العامة برسالة تحوي توضيح مخاطر السمنة وتراكم الدهون في الاوعية الدموية في الجسم.

وشارك قسم التأهيل الطبي بقسميه العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي دور العلاج مع مرضى التوحد ومتلازمة داون وتوعية المجتمع عن مخاطر زيادة الوزن وقلة الحركة والتمارين الرياضية ودور العلاج الوظيفي في تهيئة منازل ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما شارك قسم مكافحة العدوى بتوزيع منشورات عن تطهير الايدي طريقة الغسل وفوائد غسل الايدي وشاركة ادارة التمريض متمثلة في قسم التعليم المستمر في مستشفى اليمامة يشارك في اليوم العالمي للصحه بموضوع ” المضاد الحيوي ليس حلاً ” لزيادة الوعي الصحي للمجتمع والفرد وكذلك مشاركة قسم الخدمة الاجتماعية بمبادرة الارشاد الأسري ومشاكل الابناء.