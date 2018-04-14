موسكو(صدى):

صرح مسئول في الأركان العامة الروسية، اليوم السبت، أن روسيا تدرس، تزويد سوريا ودول أخرى، بأنظمة ” إس – 300 ” الصاروخية.

وفي ذات السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التصعيد الحالي للتوترات في سوريا، له أثر مدمر على العلاقات الدولية.

يجدر الإشارة إلى أن روسيا، قد دعت اليوم السبت، أنها دعت إلى اجتماع عاجل، لمجلس الأمن الدولي؛ وذلك بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على نظام دمشق في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن اليوم السبت، توجيه ضربات إلى سوريا؛ لردع استخدام السلاح الكيماوي، من قبل النظام السوري وحلفاؤه؛ وذلك بالتنسيق مع كلًا من بريطانيا وفرنسا.

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