ماردونا يفجر مفاجأة حول ضربة جزاء الريال أمام اليوفي

ماجد محمد(صدى):

كشف الأسطورة الأرجنتيني دييغو ماردونا، عم رأيه حول ركلة الجزاء التي كانت السبب في تأهل ريال مدريد الإسباني لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب يوفنتوس الإيطالي في مباراة إياب ربع النهائي الأربعاء الماضي.

وقال ماردونا : ” ركلة جزاء الريال غير صحيحة على الإطلاق! عندما أعاد رونالدو الكرة داخل المنطقة برأسه، كان على لوكاس أن يرتمي لأنه كان يدرك أن أي محاولة من كيليني أو بنعطية للحصول على الكرة من خلفه، ستجعله يسقط على الأرض، كما فعلتها أنا من قبل ” .

وتابع :” اللعبة كانت بنسبة 99% هدفاً للريال، لأن لوكاس كان سيفعلها، ولكنه شعر أنه لن يتمكن من تسجيل الكرة الرائعة التي مهدها له رونالدو، لهذا قرر السقوط والحصول على ركلة جزاء “.