خطب الجمعة تتناول الجدل الفقهي حول ” الحجاب ” .. والشؤون الإسلامية تتوعد

علي القحطاني(صدى):

تناولت خطب الجمعة، في عدد من الجوامع الجدل الفقهي، حول الحجاب وتغطية المرأة لوجهها، فيما بدا وكأنها حملة منظمة بحسب شكاوى عدة.

وفي هذا السياق، أنذر سليمان العيدي، المتحدث الرسمي لوزارة الشئون الإسلامية، المتواطئين بـ ” المساءلة ” ؛ وذلك في حالة ثبوت الاتفاق بين خطباء لطرح قضية معينة، على منبر الجمعة، دون الرجوع للوزارة.

وأشاء ” العيدي ” ، إلى أن تخصيص موضوع ” الحجاب ” ، والفتوى حوله، ليس من مهمة أي خطيب، مبينًا أن الفتوى موكلة لهيئة كبار العلماء فقط.

وأضاف: ” الخطيب ناقل للفتوى ولا يحق له أن يفتي، والوزارة تؤكد دومًا أن المنابر ليست للفُتيا، بل هي لطرح موضوعات العبادات والمواعظ والتوجيه والتوعية، في أمور المسلم الحياتية اليومية، ولا مجال للإفتاء في المنابر ” .