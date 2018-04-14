خطب الجمعة تتناول الجدل الفقهي حول ” الحجاب ” .. والشؤون الإسلامية تتوعد
تناولت خطب الجمعة، في عدد من الجوامع الجدل الفقهي، حول الحجاب وتغطية المرأة لوجهها، فيما بدا وكأنها حملة منظمة بحسب شكاوى عدة.
وفي هذا السياق، أنذر سليمان العيدي، المتحدث الرسمي لوزارة الشئون الإسلامية، المتواطئين بـ ” المساءلة ” ؛ وذلك في حالة ثبوت الاتفاق بين خطباء لطرح قضية معينة، على منبر الجمعة، دون الرجوع للوزارة.
وأشاء ” العيدي ” ، إلى أن تخصيص موضوع ” الحجاب ” ، والفتوى حوله، ليس من مهمة أي خطيب، مبينًا أن الفتوى موكلة لهيئة كبار العلماء فقط.
وأضاف: ” الخطيب ناقل للفتوى ولا يحق له أن يفتي، والوزارة تؤكد دومًا أن المنابر ليست للفُتيا، بل هي لطرح موضوعات العبادات والمواعظ والتوجيه والتوعية، في أمور المسلم الحياتية اليومية، ولا مجال للإفتاء في المنابر ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16368 ] نشر منذ 58 دقيقة
هم مايفتون هم يذكرون الناس بفتاوي العلماء الصحيحه بس يا ولد قحطان
زائر[ عدد التعليقات: 1371 ] نشر منذ 46 دقيقة
الاوامر و النواهي الدينيه ليس موضع خلاف او ارجاف وتشكيك يثاب فاعلها و يعاقب تاركها و هو ما يجمع عليه جميع خطباء علي المنابر و توضيح لثوابت ﻻ يشكك فيها غير ضعاف الدين و العلمانين و تدور حول كشف جسد المرأه .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16368 ] نشر منذ 42 دقيقة
انشهد انك صدقت يا زائر
الملكي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 32 دقيقة
يارجل الله يستر من القادم
Zx[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 20 دقيقة
ياناس مالكم تبحثون عن صغاير الامور وتسوون عليعا لجه
مايبغالها ترجمة ولا كبار علماء ولا غيره
الله امر بالستر وعدم ابدا الزينه اليس الوجه من الزينة وكل المفاتن فيه
ياخي بكره تقولون مالو داعي الملابس اصلا
خلقنا ملط ونحشر ملط خلوها ملاطي وخلاص
ام لمياء[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 8 دقائق
فعلا الكلام جميل حول امور الحجاب وغيره من قبل خطباء الجمعة وكلامكم في هذا الجميل
وأضاف: ” الخطيب ناقل للفتوى ولا يحق له أن يفتي، والوزارة تؤكد دومًا أن المنابر ليست للفُتيا، بل هي لطرح موضوعات العبادات والمواعظ والتوجيه محجبات والتوعية، في أمور المسلم الحياتية اليومية، ولا مجال للإفتاء في المنابر ” .