بالفيديو.. ضبط قاعة محاضرات وميدان تدريب للإرهابيين بسيناء

القاهرة(صدى):

تمكنت القوات المسلحة المصرية من ضبط قاعة محاضرات وميدان تدريب تابع للإرهابيين في محافظة شمال سيناء؛ حيث يضم المعسكر ميدان رماية، وميدان موانع، ونفق ينتهي بقاعة محاضرات تحت الأرض، وعددًا من الملاجئ بداخلهم كمية من الذخائر وأجهزة اتصال.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الرسمية عبر موقعها الرسمي، بعض الأدوات التعليمية بقاعة المحاضرات، والتي تحمل اسم أحد القيادات التكفيرية والذي تم القضاء عليه بواسطة القوات المسلحة، ويدعى ” أبو عمر المصري ” .

