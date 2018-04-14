بالفيديو.. حسين المهدي يعرض الزواج على نور الغندور ورد فعل صادم للأخيرة

خالد الظفيري(صدى):

شارك الفنان الكويتي حسين المهدي جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو برفقة الفنانة نور الغندور ويتحدث بطرافه عن زواجهما .

وظهر المهدي في الفيديو وهو يتحدث لنور باللهجة المصرية بطريقة كوميدية قائلاً ” يومين تلاتة كده وهتجوز البت إنجي لأنها أحلى منك وعندها عربية ” ، لتفاجأه نور قائلة ” تولع أنت وهي أنا متزوجة أصلا ” .

وتابع المهدي وهو يضحك ” متزوجة مين متزوجة أنتي مين تعيس الحظ هذا ” .