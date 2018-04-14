بالفيديو.. حسين المهدي يعرض الزواج على نور الغندور ورد فعل صادم للأخيرة
شارك الفنان الكويتي حسين المهدي جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو برفقة الفنانة نور الغندور ويتحدث بطرافه عن زواجهما .
وظهر المهدي في الفيديو وهو يتحدث لنور باللهجة المصرية بطريقة كوميدية قائلاً ” يومين تلاتة كده وهتجوز البت إنجي لأنها أحلى منك وعندها عربية ” ، لتفاجأه نور قائلة ” تولع أنت وهي أنا متزوجة أصلا ” .
وتابع المهدي وهو يضحك ” متزوجة مين متزوجة أنتي مين تعيس الحظ هذا ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16368 ] نشر منذ 1 ساعة
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