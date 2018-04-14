اعتراف جديد.. ميسي السبب وراء رحيل نيمار

ماجد محمد(صدى):

في اعتراف جديد بشأن انتقال نيمار دا سيلفا المفاجيء من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، بصفقة كانت هي الأضخم، أوضح بيني زاهافي وكيل أعمال اللاعب أن ميسي السبب وراء رحيله.

وقال ” زاهافي ” : ” نيمار انتقل لرغبته في عدم البقاء تحت ظل ميسي “، مضيفًا : ” في العالم هناك 3 لاعبين هم الأفضل: ميسي، كريستيانو رونالدو، ونيمار، ولا يمكن أن يلعب أحدهم مع الآخر “.

وتابع : ” كان نيمار هو اللاعب الثاني في برشلونة، الثاني في تسديد ركلات الجزاء، والركلات الحرة، اللاعب الثاني في كل شيء، ولذا كان عليه تغيير الأجواء “.