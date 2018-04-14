اعتراف جديد.. ميسي السبب وراء رحيل نيمار
في اعتراف جديد بشأن انتقال نيمار دا سيلفا المفاجيء من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، بصفقة كانت هي الأضخم، أوضح بيني زاهافي وكيل أعمال اللاعب أن ميسي السبب وراء رحيله.
وقال ” زاهافي ” : ” نيمار انتقل لرغبته في عدم البقاء تحت ظل ميسي “، مضيفًا : ” في العالم هناك 3 لاعبين هم الأفضل: ميسي، كريستيانو رونالدو، ونيمار، ولا يمكن أن يلعب أحدهم مع الآخر “.
وتابع : ” كان نيمار هو اللاعب الثاني في برشلونة، الثاني في تسديد ركلات الجزاء، والركلات الحرة، اللاعب الثاني في كل شيء، ولذا كان عليه تغيير الأجواء “.
alfahd42[ عدد التعليقات: 16368 ] نشر منذ 1 ساعة
زين فعل