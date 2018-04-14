بالفيديو.. حمود الفايز وزوجته يبحثان عن الشاورما بالرياض
نشر الإعلامي السعودي حمود الفايز مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يطلب فيه مساعدة متابعيه في البحث عن محل شاورما بالرياض .
وقال الفايز في الفيديو ، ” الشاورما .. صحيح في أماكن كانت تخدمنا وتيجي بالسيارة وتاخد الطلب لكن هذا الشئ ممنوع هنا .. فأنا أبي منكم صراحة مساعدة . أُريدكم تعطوني محل شاورما مو اعتيادي ” .
ثم ظهر الفايز في نهاية الفيديو وهو بمحل الشاورما يطلب له ولزوجته الإعلامية رؤى الصبان .
خالد[ عدد التعليقات: 853 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخبر لك محل شورما في منفوحه ودك تروح انت والمزه تبعك بس انتبه من الاثيوبيين خذة عقلك انت وياها رح يامل الغثه خذلك شورما واهجد بلا استعراض
alfahd42[ عدد التعليقات: 16368 ] نشر منذ 1 ساعة
عساهم يستلمونكم في منفوحه انت وياها يااهبل
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة
عساك المغص أنت وزوجتك وأماني الغامدي على ذا الخبر
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2557 ] نشر منذ 57 دقيقة
عساك المغص أنت وزوجتك وأماني الغامدي ع ذا الخبر اللي ماله داعي
alfahd42[ عدد التعليقات: 16368 ] نشر منذ 50 دقيقة
ههههههه ليه يا فيتامين
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2557 ] نشر منذ 25 دقيقة
ههههه أشغلونا عساهم ماأكلوا