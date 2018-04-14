  • السبت 14

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. حمود الفايز وزوجته يبحثان عن الشاورما بالرياض

بالفيديو.. حمود الفايز وزوجته يبحثان عن الشاورما بالرياض

بالفيديو.. حمود الفايز وزوجته يبحثان عن الشاورما بالرياض
أماني الغامدي(صدى):

نشر الإعلامي السعودي حمود الفايز مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يطلب فيه مساعدة متابعيه في البحث عن محل شاورما بالرياض .

وقال الفايز في الفيديو ، ” الشاورما .. صحيح في أماكن كانت تخدمنا وتيجي بالسيارة وتاخد الطلب لكن هذا الشئ ممنوع هنا .. فأنا أبي منكم صراحة مساعدة . أُريدكم تعطوني محل شاورما مو اعتيادي ” .

ثم ظهر الفايز في نهاية الفيديو وهو بمحل الشاورما يطلب له ولزوجته الإعلامية رؤى الصبان .

 


الوسوم:, , ,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 853 ] نشر منذ 2 ساعتين

اخبر لك محل شورما في منفوحه ودك تروح انت والمزه تبعك بس انتبه من الاثيوبيين خذة عقلك انت وياها رح يامل الغثه خذلك شورما واهجد بلا استعراض

[ عدد التعليقات: 16368 ] نشر منذ 1 ساعة

عساهم يستلمونكم في منفوحه انت وياها يااهبل

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة

عساك المغص أنت وزوجتك وأماني الغامدي على ذا الخبر

[ عدد التعليقات: 2557 ] نشر منذ 57 دقيقة

عساك المغص أنت وزوجتك وأماني الغامدي ع ذا الخبر اللي ماله داعي

[ عدد التعليقات: 16368 ] نشر منذ 50 دقيقة

ههههههه ليه يا فيتامين

[ عدد التعليقات: 2557 ] نشر منذ 25 دقيقة

ههههه أشغلونا عساهم ماأكلوا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *