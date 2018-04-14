بالفيديو.. حمود الفايز وزوجته يبحثان عن الشاورما بالرياض

أماني الغامدي(صدى):

نشر الإعلامي السعودي حمود الفايز مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يطلب فيه مساعدة متابعيه في البحث عن محل شاورما بالرياض .

وقال الفايز في الفيديو ، ” الشاورما .. صحيح في أماكن كانت تخدمنا وتيجي بالسيارة وتاخد الطلب لكن هذا الشئ ممنوع هنا .. فأنا أبي منكم صراحة مساعدة . أُريدكم تعطوني محل شاورما مو اعتيادي ” .

ثم ظهر الفايز في نهاية الفيديو وهو بمحل الشاورما يطلب له ولزوجته الإعلامية رؤى الصبان .