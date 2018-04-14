” السوق المالية ” تغرم مخالفيها بمليار ريال في 2017

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية أنه وصلت قيمة الغرامات ضد مخالفي نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحها التنفيذية في العام الماضي 2017، نحو 1.96 مليار ريال، بينما وصل مجموع المحصل منها نحو 118.48 مليون ريال، والتي تشكل نحو 6% من مجموع الغرامات المفروضة.

وفي السياق نفسه، استحوذ كبار التنفيذيين على نحو 82.7% من مجموع الغرامات المفروضة في عام 2017 بنحو 1.621 مليار ريال، في حين لم يُحصّل منهم أقل من 0.5% من الغرامات المفروضة عليهم، إذ بلغت قيمة التحصيل نحو 4.71 مليون ريال.

وأوضحت السوق المالية، أن أبرز أنواع المخالفات التي تميزت بأعلى قيمة مخالفة في 2017 هي ” التلاعب والتضليل ” ، حيث بلغت قيمة الغرامات المفروضة عليها نحو 1.95 مليار ريال تمثل 99.5% من مجموع الغرامات المالية، والتي التي فرضت بقرارات صادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.