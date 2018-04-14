” السوق المالية ” تغرم مخالفيها بمليار ريال في 2017
كشفت هيئة السوق المالية أنه وصلت قيمة الغرامات ضد مخالفي نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحها التنفيذية في العام الماضي 2017، نحو 1.96 مليار ريال، بينما وصل مجموع المحصل منها نحو 118.48 مليون ريال، والتي تشكل نحو 6% من مجموع الغرامات المفروضة.
وفي السياق نفسه، استحوذ كبار التنفيذيين على نحو 82.7% من مجموع الغرامات المفروضة في عام 2017 بنحو 1.621 مليار ريال، في حين لم يُحصّل منهم أقل من 0.5% من الغرامات المفروضة عليهم، إذ بلغت قيمة التحصيل نحو 4.71 مليون ريال.
وأوضحت السوق المالية، أن أبرز أنواع المخالفات التي تميزت بأعلى قيمة مخالفة في 2017 هي ” التلاعب والتضليل ” ، حيث بلغت قيمة الغرامات المفروضة عليها نحو 1.95 مليار ريال تمثل 99.5% من مجموع الغرامات المالية، والتي التي فرضت بقرارات صادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
شمس[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 2 ساعتين
💪💪💪
طلال[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهلون
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3264 ] نشر منذ 2 ساعتين
تطبيق النظام ردع للمخالفين-وحمايه للاخرين-
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2557 ] نشر منذ 1 ساعة
الشغل حامي في الغرامات في كل قطاع
alfahd42[ عدد التعليقات: 16368 ] نشر منذ 59 دقيقة
يستاهلون تطبيق النظام ردع للمخالفين-وحمايه للاخرين-
بس ليه ماحصل غير 118 مليون من مليار وخاصه انهم 82 منهم كبار
alfahd42[ عدد التعليقات: 16368 ] نشر منذ 59 دقيقة
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