7 آلاف شخص يعاني من مرض ” الرعاش ” في المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلن الدكتور سعيد بوحليقة، رئيس الجمعية السعودية للأعصاب، والاستشاري الأول في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض ، عن وجود سبعة آلاف شخص يعانون من مرض الرعاش ” باركنسون ” في المملكة.

جاء ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمرض الشلل الرعاش الذي يصادف 11 أبريل من كل عام، حيث أكد ” بوحليقة ” الحاجة الملحة لمزيد من الوعي حول هذا المرض، موضحًا أنه مرض عصبي تدريجي، يؤثر في الوظائف الحركية للمريض.

حيث أشار ” بوحليقة ” ، إلى أن هذا المرض يمكن أن يؤدي إلى أعراض حركية، مثل: ” الرعشة، والتصلب، والتباطؤ أو عدم الحركة، وعدم استقرار وضع الجسم، والسقوط والتجميد المفاجئ ” ، لافتًا إلى احتمال ظهور أعراض أخرى غير حركية مثل: ” الاكتئاب، واضطرابات النوم، والإرهاق والألم ” .

وأكد ” بوحليقة ” ، على ضرورة رفع مستوى الوعي العام حول المرض بعد اكتشافه، وذلك من واقع تجربته الخاصة، مبينًا أن عددًا من الناس لا يعرفون سوى القليل عن هذه المرض، حيث تثير قلة الوعي قلقًا لما يمكن أن تؤول إليه الأمور من عدم رغبة المرضى في الحصول على العلاج المناسب، وعزل أنفسهم عن حياتهم الاجتماعية، بسبب أعراض المرض.

وبيَن رئيس الجمعية السعودية للأعصاب، أنه غالبًا ما ينكر المصابون بالشلل الرعاش في البداية إصابتهم بالمرض، ويكونوا غير متأكدين من كيفية التعايش معه، ومن هنا تبرز أهمية تثقيف المرضى والعائلات من أجل الحفاظ على نوعية حياة جيدة.

وأضاف ” بوحليقة ” ، أن الإصابة بهذا المرض يمكن أن تؤدي إلى وصمة اجتماعية، واكتئاب شديد وعبء كبير على الأسرة، في حين لا يجب أن يعالج الأمر بهذه الطريقة.