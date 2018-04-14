الجمارك تنسق مع ” ساما ” وشركات التأمين لإصدار وثائق تأمين للمستوردين

حمود العنزي(صدى):

صرح خالد العرج، مدير إدارة الرقابة الجمركية في الهيئة العامة للجمارك، بتنسيق الهيئة مع مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، وشركات التأمين؛ لإصدار وثائق تأمين للمستوردين.

وأوضح ” العرج ” خلال ورشة عمل، دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي، في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أمس الأول، أن إصدار الوثائق سيكون لتأمين الإرساليات، خاصة إرساليات الترانزيت؛ وذلك لأن بعض الإرساليات، تكون رسومها أو الضرائب المفروضة عليها عالية جدًا.

كما أشار إلى أن الهدف من إصدار الدليل؛ هو القضاء على العديد من التجاوزات، التي تؤثر أمنيًا وماليًا ومعلوماتيًا، كما أن المعلومات غير الدقيقة تؤثر فينًا، حتى في اتخاذ القرار.