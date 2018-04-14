وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة أركاد للمقاولات

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركة في كل من: ” الرياض، ورابغ ” ، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة (عدد 8 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس أجهزة: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الأجهزة والتحكم.

وأكدت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 12 إبريل 2018م، ويستمر حتى تاريخ 11 يونيو 2018م.

وذلك على أن يتم التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة، من خلال الرابط التالي:هنا