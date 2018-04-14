بالفيديو.. سيدة تعذب طفلها بطريقة وحشية
رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة اعتداء امرأة على طفل بالضرب المبرح بمدينة صفاقس التونسية.
أظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جوالة من داخل المنزل، المرأة وهي تعذب طفلا صغيرا يبدو أنه ابنها، حيث انهالت عليه بالضرب المبرح وسط صرخاته وتوسلاته.
واثار الفيديو استياء المتابعون الذين طالبوا الشرطة التونسية بالقبض عليها .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45680 ] نشر منذ 1 ساعة
امه وتأدبه ,,
,, بس ياليت ماهو بهذا الشكل .. هذا طفل والتأديب باالشكل هذا واجد عليه ,,
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4277 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجعل يدها بالبتر الحيوانه … حسبي الله عليها💔
الزهراني[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا تعذيب وليس تاديب منزوع من قلبها الرحمة
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1077 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله