بالفيديو.. سيدة تعذب طفلها بطريقة وحشية

تونس(صدى):

رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة اعتداء امرأة على طفل بالضرب المبرح بمدينة صفاقس التونسية.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جوالة من داخل المنزل، المرأة وهي تعذب طفلا صغيرا يبدو أنه ابنها، حيث انهالت عليه بالضرب المبرح وسط صرخاته وتوسلاته.

واثار الفيديو استياء المتابعون الذين طالبوا الشرطة التونسية بالقبض عليها .