  • السبت 14

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. سيدة تعذب طفلها بطريقة وحشية

بالفيديو.. سيدة تعذب طفلها بطريقة وحشية

بالفيديو.. سيدة تعذب طفلها بطريقة وحشية
تونس(صدى):

رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة اعتداء امرأة على طفل بالضرب المبرح بمدينة صفاقس التونسية.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جوالة من داخل المنزل، المرأة وهي تعذب طفلا صغيرا يبدو أنه ابنها، حيث انهالت عليه بالضرب المبرح وسط صرخاته وتوسلاته.

واثار الفيديو استياء المتابعون الذين طالبوا الشرطة التونسية بالقبض عليها .

 


الوسوم:, , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45680 ] نشر منذ 1 ساعة

امه وتأدبه ,,

,, بس ياليت ماهو بهذا الشكل .. هذا طفل والتأديب باالشكل هذا واجد عليه ,,

[ عدد التعليقات: 4277 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجعل يدها بالبتر الحيوانه … حسبي الله عليها💔

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا تعذيب وليس تاديب منزوع من قلبها الرحمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *