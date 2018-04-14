رجلان يختطفان موظف بعد أن تحرش بزوجة أحدهما

القاهرة(صدى):

كشف متهمان في قضية اختطاف موظف في الهرم بجمهورية مصر العربية، وطلب فدية 50 ألف جنيه عن الدافع وراء جريمتهما.

وجاء الدافع صادم، حيث قال المتهمان إنهما اختطفا الموظف؛ انتقامًا منه بعد أن قام بالتحرش بزوجة أحدهما.

وعن التفاصيل أوضح المتهمان أنهما استدرجا المجني عليه، وأجبراه على أن يوقع على إيصالات أمانة، بالإضافة لمطالبة أسرته بفدية 50 ألف جنيه لإطلاق سراحه، قائلين: ” كان لابد أن يدفع الثمن “.

ونجحت شرطة الهرم في القبض على المتهمين بعد التحري، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة الخطف، وتم إحالتهما للنيابة.