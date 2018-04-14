رجلان يختطفان موظف بعد أن تحرش بزوجة أحدهما
كشف متهمان في قضية اختطاف موظف في الهرم بجمهورية مصر العربية، وطلب فدية 50 ألف جنيه عن الدافع وراء جريمتهما.
وجاء الدافع صادم، حيث قال المتهمان إنهما اختطفا الموظف؛ انتقامًا منه بعد أن قام بالتحرش بزوجة أحدهما.
وعن التفاصيل أوضح المتهمان أنهما استدرجا المجني عليه، وأجبراه على أن يوقع على إيصالات أمانة، بالإضافة لمطالبة أسرته بفدية 50 ألف جنيه لإطلاق سراحه، قائلين: ” كان لابد أن يدفع الثمن “.
ونجحت شرطة الهرم في القبض على المتهمين بعد التحري، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة الخطف، وتم إحالتهما للنيابة.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3264 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب والمتحرش لماذا لم يتم توقيفه
ضيعوا حقهم بخطفه لو اشتكوه كان احسن يأخذ جزاه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27095 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
alfahd42[ عدد التعليقات: 16368 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني الفلوس هي اللي بترد كرامتكم كان توطيتو في بطنه على قد ما سوى مثلا اذا اخذ بوسه تشطب على فمه وتخليه يلحس الارض واذا لامس يدها تكسر يده واذا لامس شعرها تسحبه من شعره حتى يظهر الشعر كله في يدينكم
واذا لامس الحجيه تضربه عليها لين تذوب مثل القربه اللي فاضيه من الماء واذا لامس شي ثاني تقطعه له بس صدقني مايتعودها