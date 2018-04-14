وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة ” الاتصالات السعودية ” بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ للعمل بمقر الشركة في مدينة ” الرياض ” ؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– محلل تسويق أول- إدارة المنتجات ” للنساء “: درجة البكالوريوس في تخصصات (التسويق، وإدارة الأعمال)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

– مهندس أول تخطيط شبكات ” عدد 3 وظائف ” : درجة البكالوريوس في تخصصات (الاتصالات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات).

– مهندس تخطيط شبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات ” الاتصالات السلكية واللاسلكية، هندسة الإلكترونيات والاتصالات ” .

وذكرت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 إبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 إبريل 2018م، داعية الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة الشروط، من خلال الرابط التالي:هنا