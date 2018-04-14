” هدف ” يكشف حقيقة إيقاف برنامج حافز

عادل الحربي(صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، أمس الجمعة، حقيقة إيقاف برنامج ” حافز ” لدعم العاطلين عن العمل، أو تغيير شروطه في الوقت الحالي، نافيًا كل ما تردد في هذا الشأن.

حيث يهدف ” حافز البحث عن عمل ” إلى دعم الخريجين ويشترط التقديم له بعد 6 شهور من التخرج، على أن يظل المتقدم 3 شهور من أجل التحقق من الأهلية، وبعد التأكد من الالتزام بالشروط، يتم الصرف له بمعدل 2000 ريال شهريا لمدة عام كامل.

أما برنامج ” حافز صعوبة الحصول على عمل ” أو ” حافز 2 ” ، فيتم التقديم له بعد الاستفادة من الأول، ويحصل فيه المتقدم على 1500 ريال للأشهر الأربعة الأولى، و1250 ريالًا للأشهر الأربعة التالية و1000 ريال للشهور الأربعة الأخيرة من العام.

فيما يتم استبعاد المتقدم، إذا لم يتجاوب مع المقابلات أو الفرص الوظيفية المقدمة له، ويمكن تقديم الشكاوى على الاستبعاد والإنذارات، مع الرد عليها خلال 60 يومَا.

جدير بالذكر، أن برنامج ” حافز ” ، يعد من أقدم البرامج التي تم إطلاقها لدعم خطط توطين التوظيف في المملكة.