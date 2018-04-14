نشرة الطقس المتوقعة لليوم السبت على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم السبت، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، وجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشمال غرب ووسط المملكة، واستمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي: ” الرياض والشرقية ” ، ومرتفعات: ” نجران وجازان وعسير ” ، كما تمتد حتى مرتفعات الباحة.

وأوضحت الأرصاد، أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، قد تتخللها سحب رعدية على الأجزاء الواقعة ما بين منطقة حائل والمدينة المنورة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 32 – 20 .. سحب رعدية ممطرة.

– مكة المكرمة: 39 – 22 .. صحو.

– المدينة المنورة: 36 – 21 .. عوالق ترابية.

– جدة: 34 – 21 .. صحو.

– جازان: 34 – 27 .. أمطار رعدية.

– شرورة: 35 – 24 .. أمطار رعدية.

– نجران: 31 – 19 .. أمطار رعدية.

– الباحة: 20 – 12 .. أمطار رعدية.

– القنفذة: 31 – 24 .. غائم جزئي.

– أبها: 23 – 14 .. أمطار رعدية.

– بيشة: 30 – 16 .. أمطار رعدية.

– طريف: 26 – 12 .. غائم جزئي.

– عرعر: 29 – 14 .. غائم جزئي.

– القريات: 29 – 14 .. رياح نشطة.

– رفحا: 29 – 15 .. سحب رعدية.

– تبوك: 31 – 17 .. غائم جزئي.

– حائل: 28 – 15 .. غائم جزئي.

– سكاكا: 30 – 15 .. غائم جزئي.

– الدمام: 29 – 20 .. سحب رعدية ممطرة.

– حفر الباطن: 30 – 18 .. مشمس.

– الأحساء: 34 – 17 .. أمطار رعدية.

– بريدة: 31 – 21 .. غائم جزئي.

– وادي الدواسر: 34 – 18 .. أمطار رعدية.

– العلا: 31 – 19 .. غائم جزئي.

– ينبع: 29 – 19 .. غائم جزئي.

– الطائف: 25 – 14 .. غائم جزئي.

– الوجه: 28 – 20 .. غائم جزئي.