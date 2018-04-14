وظائف شاغرة بشركة ” التصنيع الوطنية ” بمدن مختلفة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، والدمام والجبيل، وينبع ” ؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– كيميائي- ضمان الجودة والمراقبة ” الجبيل ” .

– مسؤول الموازنة العامة ” الرياض ” .

– محلل أول- إدارة المعلومات ” الرياض ” .

– رئيس قسم أعمال الموارد البشرية- الإسفنج ” ينبع ” .

– مهندس تخطيط ” الدمام ” .

– مشغل أول ” الجبيل ” .

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 إبريل 2018، وناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، من خلال الرابط التالي:هنا