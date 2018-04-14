بالفيديو.. طاهي يفاجىء فتاة بهدية غير متوقعة أمام حبيبها

أنقرة(صدى):

نظم شاب بالأشتراك مع طاهي تركي شهير ، مفاجأة حبيبته أمام الزبائن داخل المطعم.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تقف بجانب حبيبها لمشاهدة عرض الطاهي داخل المطعم حيث راح يطلب منها المساعدة في تحطيم الملح، وعندما أخرج الدجاجة راح يقطعها ليخرج خاتم الزواج منها ثم أعطاه للشاب ليقدمه لحبيبته التي أصيبت بالسعادة ووافقت على الفور وسط تصفيق الموجودين.