” الخدمة المدنية ” تدعو 20 متقدما على الوظائف الإدارية لمطابقة بياناتهم النهائية كبدلاء

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (20) متقدماً على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال (الإدارية) والمعلنة في 06-07-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، يمثلون الدفعة الثالثة من البدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم، اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 29-07-1439هـ ولمدة يوم واحد فقط، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية .

وتؤكد وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية ستعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الالكتروني لاحقا.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع أو مكاتب الوزارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة: الهوية الوطنية , أصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج , الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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