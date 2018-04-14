5.6 % نسبة زيادة مرض الفشل الكلوي بالشرقية

نايف السالم(صدى):

قدما كلًا من أستاذ الجغرافيا البشرية المساعد بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور حسين عبدالفتاح، والمحاضرة زينب الحمادي، الحاصلة على ماجستير في الجغرافيا الطبية، دراسة تطبيقية على مرضى الفشل الكلوي بالمنطقة الشرقية، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في الجغرافية الطبية.

وبينت الدراسة التي تم عرضها خلال ملتقى نظم المعلومات الجغرافية الثاني عشر والذي تنظمه جامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، أن توجهات رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تحسين صحة السكان ورفع متوسط العمر، لافته إلى أن دراسة مرضى الفشل الكلوي بالمنطقة خلال الفترة 2005-2016 جاءت باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في إطار الجغرافيا الطبية.

كما أوضحت أنه تم تطبيق العديد من المقاييس المكانية لدراسة وتحليل المرضى ومراكز العلاج بالمنطقة الشرقية مثل المركز الجغرافي المتوسط والمسافة المعيارية ومعامل التوطن والجار الأقرب وغيرها.

وتوصلت الدراسة إلى عدة حقائق منها تزايد أعداد مرضى الفشل الكلوي بالمنطقة الشرقية بمعدل نمو سنوي بلغ 5.6%، حيث تطور عددهم من 1000 مريض عام 2005 ليصل 2000 مريض عام 2016

وتبين من الدراسة أن نقطة المركز الجغرافي المتوسط لمرضى الفشل الكلوي بالمنطقة الشرقية تقع بمحافظة الإحساء والتي تضم 31% من جملة المرضى عام 2016، وقد كان للطبيعة الزراعية بها دورًا مؤثرًا، وجاءت حاضرة الدمام في المركز الثاني بنسبة 26% ثم الخبر13% ، وعلى مستوى مراكز العلاج فقد تبين أن النقطة المركزية لها تقع في مدينة الدمام .

وقد أوصت الدراسة أن يتم أنشاء وحدات غسيل كلوى متحركة، وأنشاء وحدة لنظم المعلومات الجغرافية لدعم واتخاذ القرار الصحي بالمنطقة الشرقية، كذلك عقد شراكات بين المؤسسات الصحية وقسم الجغرافيا ونظم المعلومات بالجامعة لتقديم الدراسات والاستشارات العلمية الداعمة.