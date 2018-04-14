حماية المستهلك: للمتضرر الحق في استرجاع سعر السيارة في هذه الحالة

عادل الحربي(صدى):

صرحت جمعية حماية المستهلك، أنه على حق المتضرر، في استبدال السيارة أو استرجاع سعرها، وقت الشراء في حال تعذر الانتفاع بها؛ بسبب عيب مصنعي وعدم جدوى عمليات الإصلاح، ونصحت الجمعية المتضررين التقدم بشكوى، عبر الرقم 1900 في وزارة التجارة.

كما أوضحت أن رسوم إشغال مرافق الإيواء السياحي، تبدأ بـ 2.5%، بالنسبة للدرجة الثالثة وما دون؛ ذلك الفئات غير المصنفة، فيما تصل النسبة إلى 5%، من الدرجة الرابعة فيما أعلى.

وناشدت الجمعية لضرورة الرفع، بأي شكاوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كما أر جعت ضعف الثقة في التسوق عبر الانترنت؛ لعدة أسباب رئيسية، منها ” الضمان، الأمان، التأخر في إرسال المشتريات ” .