وفاء لكل معلم.. طالب خمسيني يبحث عن استاذه منذ 15 عاما

علي العنزي(صدى):

ظل يبحث عن معلمه لأكثر من 15 عامًا ليرد له جزءً من فضله وعلمه الذي أغرقه به وتوصل له بخبر وفاة مدير المدرسة..

كشف عبدالمحسن سعود البدر في تصريحات خاصة لـ” صدى ” عن رحلة بحثه عن معلمه الفاضل عطا ذيب مرتجى الذي كان طالبًا عنده بالصف الأول قبل 40 عامًا في ابتدائية ابن كثير بالرياض.

وأوضح ” البدر ” أنه ظل يبحث عن معلمه عطا الذيب منذ أكثر من 15 سنة، بعد أن تأكد أنه لا يزال متواجدًا في الرياض ولكن لم يستطع الوصول له والعثور عليه إلا من أسبوع واحد فقط.

وأَضاف لـ” صدى ” أنه قبل أسبوع وصله خبر وفاة مديرة مدرسته الإبتدائية في ذلك الوقت الأستاذ عبدالله الفريح رحمه الله، والذي كان يبحث عنه أيضًا، حيث أخبره أحد الزملاء بالصدفة بخبر وفاته وذلك لمعرفته بأحد أبنائه الذي تواصل معه وقدم له واجب العزاء في المنزل.

كما أشار إلى أن الصدفة وقفت معه للمرة الثانية، قائلًا ” حيث وقتها كنت أقول لابنه محمد أني كنت أبحث عن والدكم لأسلم عليه لكن القدر كان أسرع والآن أبحث عن رقم معلم الصف الأول فقال لي: الأستاذ عطا؟ فقلت نعم فقال أنه رقمه موجود عنده فكانت فرحة لا توصف بأن أتحصل على رقمه وأتواصل معه وأزوره في منزله وألتقي به وفاءً بحقه كمعلم “.

وأكد ” البدر ” أن المعلمين يستحقون أكثر من البحث عنهم والتوصل لهم لفضلهم العظيم على كل طالب من طلابهم، ولكن من الصعب التواصل مع جميع المعلمين، قائلًا ” ليس بيدنا سوى الدعاء لمن لم نتمكّن من الوصول لهم “.