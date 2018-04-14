استمرار هطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق المملكة

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس لليوم السبت، حيث توقعت وجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشمال غرب ووسط المملكة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أنه من المتوقع استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، ومرتفعات نجران وجازان وعسير، كما تمتد حتى مرتفعات الباحة.

وأضافت أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على الأجزاء الواقعة ما بين منطقة حائل والمدينة المنورة.

كما أشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.