” المطلق ” يحذر الآباء من الوقوع في الإثم مع انتشار الجرب

علي القحطاني (صدى):

حذر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الآباء من إرسال أبنائهم للمدارس في حال إصابتهم بمرض الجرب، مؤكدًا أنهم قد يأثمون بذلك.

وأفتى ” المطلق ” في برنامج استديو الجمعة على إذاعة ” نداء الإسلام ” بعدم جواز إرسالهم إلى المدارس حتى لا يساهموا في انتقال المرض إلى الطلاب الآخرين، فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا المرض عليه أن يبتعد عن الآخرين.

وطالب الآباء بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم للحد من انتشار مرض الجرب الذي ظهر في الفترة الأخيرة في عدد من مدارس المملكة، قائلًا ” مع انتشار مرض الجرب يجب أن نتعاون مع الدولة، وأن تكون فرصة لنا لكي نتثقف، ونتعرف أكثر على هذا المرض، ونعرف طرق الوقاية والعلاج “.

كما أشار ” المطلق ” إلى أن سبب انتشار الجرب في المدارس يعود إلى أن الطلاب والتلاميذ يختلطون ويحتكون ببعضهم، ويتلاحقون، ويمسك بعضهم بعضًا، ويلعبون دون إدراك منهم لسرعة العدوى به، وانتقاله بينهم.